02.01.2023
16:42
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Якутия

С начала года на территории Якутии произошло 6 пожаров

            С начала года на территории Республики Саха (Якутия) произошло 6 пожаров и все в жилом секторе. Огнеборцами спасено и эвакуировано свыше 10 человек, погибших и пострадавших нет.  Основными причинами пожаров явились: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

            Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает жителям и гостям республики о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Чтобы предотвратить пожары в праздничные дни необходимо соблюдать правила:

            • Никогда не курите в постели. Помните, сигарета и алкоголь – активные «соучастники» пожара.

            • Спички, зажигалки, сигареты храните в местах, не доступных детям, не допускайте шалости детей с огнем.

            • Не оставляйте малолетних детей без присмотра.

            • Категорически запрещается включать в электросеть неисправные электроприборы. Не размещайте включенные электроприборы близко к сгораемым предметам и материалам.

            • Не допускайте одновременного включения в электросеть нескольких мощных потребителей электроэнергии, так как это может привести к перегрузке электросети.

            • Не следует заклеивать электропровода обоями, пользоваться ветхими электрическими удлинителями, так как нарушение изоляции электропроводов может привести к короткому замыканию и последующему пожару.

            • Никогда не пользуйтесь неисправными или поврежденными электровыключателями, электрическими вилками.

            • Серьезную опасность представляет использование нестандартных, самодельных предохранителей («жучков»). Электросеть от перегрузок и коротких замыканий должна быть защищена заводскими электрическими автоматами (предохранителями).

            • Регулярно проводите осмотр электропроводки в квартирах и к ее монтажу и ремонту привлекайте только квалифицированных специалистов-электриков.

            • Уходя из квартиры или уезжая на какое-то время, обязательно отключайте все электроприборы.

            • Не забывайте, что применяемый в быту газ взрывоопасен, поэтому при пользовании газовыми приборами необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности и правила пользования газовыми приборами.

            • Никогда не оставляйте газовые приборы без присмотра. Над газовой плитой нельзя сушить белье, не следует наклоняться над ней при приготовлении пищи, чтобы избежать загорания одежды.

            • При наличии запаха газа в помещении нельзя зажигать спички, курить, применять открытый огонь. Необходимо сразу вызвать аварийную газовую службу.

            • Не храните на балконах, в межквартирных и лифтовых холлах сгораемые материалы и посторонние предметы, мебель.

            Помните: пожар легче предупредить, чем потушить! При возникновении пожара немедленно звоните по телефонам «101» и «112», четко сообщите, что горит, адрес и свою фамилию.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС (Я)

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