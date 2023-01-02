С начала года на территории Якутии произошло 6 пожаров

С начала года на территории Республики Саха (Якутия) произошло 6 пожаров и все в жилом секторе. Огнеборцами спасено и эвакуировано свыше 10 человек, погибших и пострадавших нет. Основными причинами пожаров явились: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает жителям и гостям республики о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Чтобы предотвратить пожары в праздничные дни необходимо соблюдать правила:

• Никогда не курите в постели. Помните, сигарета и алкоголь – активные «соучастники» пожара.

• Спички, зажигалки, сигареты храните в местах, не доступных детям, не допускайте шалости детей с огнем.

• Не оставляйте малолетних детей без присмотра.

• Категорически запрещается включать в электросеть неисправные электроприборы. Не размещайте включенные электроприборы близко к сгораемым предметам и материалам.

• Не допускайте одновременного включения в электросеть нескольких мощных потребителей электроэнергии, так как это может привести к перегрузке электросети.

• Не следует заклеивать электропровода обоями, пользоваться ветхими электрическими удлинителями, так как нарушение изоляции электропроводов может привести к короткому замыканию и последующему пожару.

• Никогда не пользуйтесь неисправными или поврежденными электровыключателями, электрическими вилками.

• Серьезную опасность представляет использование нестандартных, самодельных предохранителей («жучков»). Электросеть от перегрузок и коротких замыканий должна быть защищена заводскими электрическими автоматами (предохранителями).

• Регулярно проводите осмотр электропроводки в квартирах и к ее монтажу и ремонту привлекайте только квалифицированных специалистов-электриков.

• Уходя из квартиры или уезжая на какое-то время, обязательно отключайте все электроприборы.

• Не забывайте, что применяемый в быту газ взрывоопасен, поэтому при пользовании газовыми приборами необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности и правила пользования газовыми приборами.

• Никогда не оставляйте газовые приборы без присмотра. Над газовой плитой нельзя сушить белье, не следует наклоняться над ней при приготовлении пищи, чтобы избежать загорания одежды.

• При наличии запаха газа в помещении нельзя зажигать спички, курить, применять открытый огонь. Необходимо сразу вызвать аварийную газовую службу.

• Не храните на балконах, в межквартирных и лифтовых холлах сгораемые материалы и посторонние предметы, мебель.

Помните: пожар легче предупредить, чем потушить! При возникновении пожара немедленно звоните по телефонам «101» и «112», четко сообщите, что горит, адрес и свою фамилию.