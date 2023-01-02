С начала года на территории Якутии произошло 6 пожаров
С начала года на территории Республики Саха (Якутия) произошло 6 пожаров и все в жилом секторе. Огнеборцами спасено и эвакуировано свыше 10 человек, погибших и пострадавших нет. Основными причинами пожаров явились: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает жителям и гостям республики о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Чтобы предотвратить пожары в праздничные дни необходимо соблюдать правила:
• Никогда не курите в постели. Помните, сигарета и алкоголь – активные «соучастники» пожара.
• Спички, зажигалки, сигареты храните в местах, не доступных детям, не допускайте шалости детей с огнем.
• Не оставляйте малолетних детей без присмотра.
• Категорически запрещается включать в электросеть неисправные электроприборы. Не размещайте включенные электроприборы близко к сгораемым предметам и материалам.
• Не допускайте одновременного включения в электросеть нескольких мощных потребителей электроэнергии, так как это может привести к перегрузке электросети.
• Не следует заклеивать электропровода обоями, пользоваться ветхими электрическими удлинителями, так как нарушение изоляции электропроводов может привести к короткому замыканию и последующему пожару.
• Никогда не пользуйтесь неисправными или поврежденными электровыключателями, электрическими вилками.
• Серьезную опасность представляет использование нестандартных, самодельных предохранителей («жучков»). Электросеть от перегрузок и коротких замыканий должна быть защищена заводскими электрическими автоматами (предохранителями).
• Регулярно проводите осмотр электропроводки в квартирах и к ее монтажу и ремонту привлекайте только квалифицированных специалистов-электриков.
• Уходя из квартиры или уезжая на какое-то время, обязательно отключайте все электроприборы.
• Не забывайте, что применяемый в быту газ взрывоопасен, поэтому при пользовании газовыми приборами необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности и правила пользования газовыми приборами.
• Никогда не оставляйте газовые приборы без присмотра. Над газовой плитой нельзя сушить белье, не следует наклоняться над ней при приготовлении пищи, чтобы избежать загорания одежды.
• При наличии запаха газа в помещении нельзя зажигать спички, курить, применять открытый огонь. Необходимо сразу вызвать аварийную газовую службу.
• Не храните на балконах, в межквартирных и лифтовых холлах сгораемые материалы и посторонние предметы, мебель.
Помните: пожар легче предупредить, чем потушить! При возникновении пожара немедленно звоните по телефонам «101» и «112», четко сообщите, что горит, адрес и свою фамилию.
+7 (999) 174-67-82
Добавить комментарий