С начала этой недели в Якутске произошло 38 ДТП: 23 столкновений автомашин, 9 наездов на стоящее транспортное средство, один наезд на препятствие, два наезда на велосипедистов, два падения в салоне маршрутного автобуса и один съезд с дороги.

16 июля около 16 часов 59 минут 20-летний водитель, управляя автомашиной «Митсубиси-Кантер» на перекрестке улиц Билибина – Сергеляхское шоссе, 11 км при повороте в сторону Птицефабрики, не уступил дорогу мотоциклу «Ямаха», следовавшему со стороны ПТФ в сторону Борисовки-1 под управлением 26-летнего водителя. Прибывшая бригада скорой помощи доставила мотоциклиста в медучреждение, где ему был поставлен диагноз: «Открытый перелом левой голени, перелом левого предплечье», госпитализирован в хирургическое отделение.

17 июля около 20 часов 10 минут возле дома № 16 по улице Федора Попова 53-летний водитель, управляя автомашиной «Тойота Калдина», при попытке осуществить поворот налево вне перекрестка в нарушении требований горизонтальной дорожной разметки, совершил столкновение с транспортным средством «Тойота Королла», под управлением 27 – летнего гражданина. В результате ДТП пассажир автомашины «Тойота Королла» получил травму.

В 38 происшествиях только двое получили травмы, но 73 водителям предстоит восстановить поломанные автомобили.