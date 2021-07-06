С начала этого года на воде погибло 18 якутян, трое из них – дети

1 июля на пульт ЕДДС Верхневилюйского района поступило сообщение о том что в р. Вилюй при купании утонул мужчина 1998 г.р. Спасатели Верневилюйского ПСО ГБУ «Служба спасения РС(Я)» совместно с сотрудниками ГИМС, родственниками приступили к поиску пропавшего. Поиски проходили как на воде с использованием маломерных судов, так и по суше шло обследование береговой линии. В результате поисковых мероприятий 5 июля тело погибшего было обнаружено и передано сотрудникам правоохранительных органов для проведения следственных мероприятий. Предположительно погибший был в состоянии АО.

Печальная статистика свидетельствует, что в нашей стране ежегодно вода уносит огромное количество человеческих жизней. Поэтому так важно с детства прививать правила безопасности и элементарные навыки помощи пострадавшим.

Следует запомнить следующие правила. Безопасной для купания считается температура воды более 17-19 градусов. Несчастные случаи зачастую и происходят именно из-за неправильной оценки обстановки, когда температура не достигла безопасной отметки, а также при купании в непредназначенном для этого месте. Нужно всегда помнить, что купание возможно только на благоустроенных пляжах, где произведено изучение и очистка дна, а отдых на воде охраняют работники спасательных станций или постов.

Не входить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Алкоголь блокирует сосудосужающий и сосудорасширяющий центр в головном мозге. Это лишь небольшая часть правил поведения на водных объектах, но, соблюдая их, вы обеспечите себе безопасный отдых.

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