Путин: Им вообще не нужна Россия. Она нужна нам
В Кремле началась церемония подписания договоров после референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях о присоединении к России. Минута молчания в честь погибших героев СВО.
- Последние советские руководители нашу великую страну развалили, поставили народ перед фактом, не понимая последствий, решение в 1991 не было основано на мнении людей — их не спросили и разорвали по живому все связи
- СССР уже нет — прошлого не вернуть, но мы к этому и не стремимся
- Жители Херсонской и Запорожской областей становятся нашими гражданами. Навсегда
- Призываем Киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия и вернуться за стол переговоров. Но выбор народа (ЛДНР, Запорожья и Херсонщины) мы обсуждать не будем, он сделан, Россия его не предаст.
- Киев должен с уважением относиться к выбору ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, только таким может быть путь к миру
- Правящие круги Запада сбросили маски и проявили свое истинное нутро — Путин про про события на Украине;
- Запад искал и ищет новый шанс ослабить и развалить Россию, им не дает покоя, что есть такая великая страна;
- Запад готов переступить через все для сохранения неоколониальной системы, которая позволяет ему грабить мир, собирать с человечества дань;
- Они желают нам не свободы, а хотят видеть нас колонией. Они хотят видеть нас толпой бездушных врагов.
Фото: Телеграм
Источник: Телеграм
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