С Международным Днем музыки!

«Музыка – это разум, воплощённый в прекрасных звуках»

И.С. Тургенев

Дорогие друзья!

Сегодня, 1 октября, мы отмечаем наш профессиональный праздник – Международный день музыки. Коллектив Высшей школы музыки Республики Саха (Якутия) им. В.А.Босикова поздравляет всех поклонников музыки с этим замечательным праздником!

Музыка сопровождает нас всю жизнь. Какие только чувства мы не испытываем благодаря музыке! Мы плачем и смеемся, грустим и испытываем эмоциональный подъем, духовно возрождаемся и наполняемся радостью. Она воспитывает наш художественный вкус, укрепляет душевное здоровье и развивает интеллект.

В День музыки мы с особой радостью сообщаем, что новый учебный год начался с приятных событий. Так, ученики Высшей школы музыки РС(Я) приняли участие в исполнении Гимна России оркестром в 8000 музыкальных инструментов и хором в 41000 голосов в Санкт-Петербурге, что было зафиксировано в книге рекордов Гиннеса. Трое наших студентов вернулись из концертного турне по российским городам Всероссийского юношеского оркестра Юрия Башмета. Духовой оркестр школы стал лауреатом фестиваля «Дальневосточные фанфары» и приглашен в состав сводного оркестра на ВЭФ-2020.

Ученики, студенты, профессорско-преподавательский состав и сотрудники ВШМ РС(Я) им В.А.Босикова от всей души желают любителям музыки творческих успехов, новых открытий и самых ярких музыкальный событий!

Коллектив Высшей школы музыки Республики Саха (Якутия) им. В.А.Босикова