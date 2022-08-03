03.08.2022
11:12
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Судебная хроника

Мэрия Среднеколымска оплатила моральный вред за нападение бродячей собаки на ребенка

Прокуратура Среднеколымского района провела проверку по фактам нападения на граждан безнадзорных животных, а также соблюдения органом местного самоуправления законодательства об ответственном обращении с животными без владельцев.

Установлено, что ненадлежащее исполнение установленных требований закона администрацией г. Среднеколымск привело к тому, что от укуса безнадзорной собаки в апреле т.г. пострадал ребенок.

Прокуратурой района в защиту прав ребенка к администрации муниципального образования в суд направлено исковое заявление о компенсации морального вреда, причинённого нападением безнадзорной собаки.

Требования прокурора судом удовлетворены в полном объеме, с ответчика в пользу несовершеннолетнего взыскана компенсация морального вреда в сумме 30 тыс. рублей.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.

Источник: Старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Марианна Рожина.

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