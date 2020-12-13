С лютыми морозами в Якутии начались массовые пожары

11 декабря 2020 г. в 22.24 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в частном гараже на ул.Садовая в г.Олекминск Олекминского района. На момент прибытия пожарного подразделения, через десять минут, горел гараж открытым огнем. В результате пожара огнем поврежден гараж и 2 автомобиля. На общей площади 72 кв.м. Спасен жилой дом. Причина НППБ при эксплуатации печи. Виновник, ущерб устанавливаются.

11 декабря 2020 г. в 23.30 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в жилом доме на ул.Кравченко в г.Нерюнгри. На момент прибытия пожарного подразделения, через пять минут, было задымление в подьезде. В результате пожара огнем повреждена электрическая плита на площади 1 кв.м. Спасено 18 боксов. Эвакуировано 22 единиц техники. Причина, виновник, ущерб устанавливаются.

12 декабря 2020 г. в 02.50 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частной котельной на Покровском тракте 10км в г.Якутск. На момент прибытия пожарного подразделения, через девять минут, горела котельная открытым огнем. В результате пожара огнем повреждена котельная на площади 16 кв.м. Спасены частный дом и гараж. Причина НППБ при эксплуатации печи, виновник хозяин, ущерб устанавливаются.

12 декабря 2020 г. в 04.05 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в частном гараже на ул. пер. Энергетиков в г.Якутск. На момент прибытия пожарного подразделения, через пять минут, горели кооперативные гаражи открытым огнем. В результате пожара огнем повреждены 15 боксов по всей площади, 15 боксов частично, 9 автомобилей. На общей площади 290 кв.м. Спасено 18 боксов. Эвакуировано 22 единиц техники. Причина, виновник, ущерб устанавливаются.

12 декабря 2020 г. в 04.53 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в жилом доме на Н.Город в г.Удачный Мирнинского района. На момент прибытия пожарного подразделения, через пять минут, горел мусор на лестничной клетке. В результате пожара огнем повреждена котельная на площади 16 кв.м. Причина, виновник хозяин, ущерб устанавливаются.

12 декабря 2020 г. в 06.35 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частной бане на ул.Ленина в с.Кысыл-Сыр Вилюйского улуса. На момент прибытия пожарного подразделения, через пять минут, горела баня открытым огнем. В результате пожара огнем повреждена баня на площади 12 кв.м. Спасены частный дом и гараж. Причина, виновник, ущерб устанавливаются.

12 декабря 2020 г. в 06.51 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частной постройке на ул.Шестакова в с.Бейдинге в Усть-Алданском районе. На момент прибытия пожарного подразделения, через две минуты, горело строение открытым огнем. В результате пожара огнем повреждены стене по на площади 35 кв.м а 5. Спасены три головы КРС. Причина, виновник хозяин, ущерб устанавливаются.

12 декабря 2020 г. в 11.48 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул.Дзержинского в г. Якутск. На момент прибытия пожарного подразделения, через пять минут, виден дым с тех этажа. В результате пожара огнем поврежден мебель и мусор на площади 4 кв.м. Причина, виновное лицо, ущерб устанавливается.

12 декабря 2020 г. в 11.52 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в безхозном строении на ул.Тарабукина в г.Алдан. В результате пожара огнем поврежден строение на общей площади 80 кв.м. Причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов, виновное, ущерб устанавливается.

12 декабря 2020 г. в 12.09 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании автомобиля в г.Удачный. В результате пожара огнем поврежден моторный отсек левое переднее колесо, лобовое стелко на общей площади 3 кв.м. Причина пожара, виновное лицо, ущерб устанавливается.

12 декабря 2020 г. в 12.24 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул.Заорталинская в г.Алдан. В результате пожара огнем повреждено потолочное перекрытие на общей площади 1 кв.м. Причина НППБ при эксплуатации печи, виновное лицо, ущерб устанавливается.

12 декабря 2020 г. в 14.45 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул.Алмазная в п.Айхал Мирнинского района. В результате пожара огнем повреждена стена, потолочное перекрытие на общей площади 1,5 кв.м. Спасена квартира. Причина — кроткое замыкание приборов, виновное лицо – хозяин, ущерб устанавливается.

12 декабря 2020 г. в 14.45 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о горении мусора на ул.Советская в г.Мирный Мирнинского района. В результате пожара сгорел мусор в мусоросборнике на общей площади 10 кв.м. Причина, виновное лицо, ущерб устанавливается.

12 декабря 2020 г. в 17.23 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании мусора на ул.Солдатова в г.Мирный. В результате пожара сгорел мусор в баках на общей площади 10 кв.м. Причина, виновное лицо – хозяин, ущерб устанавливается.

12 декабря 2020 г. в 18.35 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о горении мусора на ул.50лет октября в г.Мирный. В результате пожара сгорел мусор в мусоросборнике на общей площади 1 кв.м. Причина, виновное лицо, ущерб устанавливается.

12 декабря 2020 г. в 20.51 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул.Белая Гора в мкрн.Марха г.Якутск. В результате пожара огнем поврежден частный дом на общей площади 40 кв.м. Спасена квартира. Причина — НППБ при экплуатации печи, виновное лицо – хозяин, ущерб устанавливается.

12 декабря 2020 г. в 21.50 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже на ул.Ворошилова в с.Верхневилюйск Верхневилюйского района. В результате пожара огнем повреждены изнутри стены, потолочное перекрытие и а/м на общей площади 42 кв.м. Спасен рядом стоящий жилой дом. Причина, виновное лицо, ущерб устанавливается.

12 декабря 2020 г. в 22.14 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре жилом доме на ул.Шахтерская в п.Нижний Куранах Алданского района. В результате пожара огнем повреждена потолочное перекрытие на площади 4 кв.м. Спасен жилой дом. Причина — НППБ при эксплуатации печи, виновное лицо – хозяин, ущерб устанавливается.

12 декабря 2020 г. в 22.24 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже на ул.Михалева в с.Сунтар Сунтарского района. В результате пожара огнем повреждена стена на площади 3 кв.м. Спасены гараж и а/м. Причина, виновник, ущерб устанавливаются.

12 декабря 2020 г. в 23.12 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании автомобиля на ул.Мординова в г.Якутск. В результате пожара огнем поврежден моторный отсек на площади 0,5 кв.м. Причина короткое замыкание в моторном отсеке, виновник, ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!