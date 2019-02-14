С легким паром! Посетитель бани открыл своим ключом чужую кабинку

В дежурную часть отдела полиции №3 МУ МВД России «Якутское» обратился местный житель с заявлением том, что неизвестный похитил его сотовый телефон из раздевалки общественной бани, расположенной по ул. Кальвица.

Сотрудниками отдела уголовного розыска была установлена личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый за кражу 35-летний житель Якутска.

Выяснилось, что потерпевший, находясь в бане, свои личные вещи оставил в кабинке. Злоумышленник смог открыть его кабинку с помощью ключей от своей кабинки и тайно похитить мобильный телефон. Затем переложив его в свою кабинку, мужчина пошел в парилку.

Похищенное впоследствии он сбыл за 1500 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.