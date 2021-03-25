С космодрома Восточный стартовала ракета «Союз»

Сегодня, 25 марта, в 11 ч. 47 мин. с космодрома «Восточный» состоялся успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами OneWeb на борту. Этот запуск является вторым полностью коммерческим запуском с космодрома «Восточный», реализуемым по заказу европейского поставщика пусковых услуг «Arianespace» и российско-французской компании «Старсем» для оператора инновационной спутниковой группировки OneWeb с нового российского космодрома.

За пуском в районах падения наблюдали рабочие группы в составе из представителей Госкорпорации «Роскосмос», Минэкологии РС(Я), ГУ МЧС России по РС(Я), ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)», муниципальных образований и общественности. Координация работ рабочей группы в районе падения РП 875 ведется под руководством первого заместителя министра экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) Семена ЯКОВЛЕВА, который в настоящее время находится в пгт. Сангар Кобяйского района.

Послепусковой облет районов падения с отбором проб с мониторинговых точек и поиском фрагментов отделяющихся частей ракет-носителей начнется сегодня после обеда.

Ранее, с 19 по 24 марта 2021 года, представителями Минэкологии РС(Я) совместно с ФГБУ ЦАС «Хабаровский» в составе рабочих групп отобраны пробы снега в РП 875 с 5 мониторинговых точек из 5, в РП 873 6 мониторинговых точек из 6. Также на мониторинговых точках проведены измерения радиационного фона.