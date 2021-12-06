С корабля на бал! Новое золото якутской биатлонистки

«С корабля на бал!», — пишет в Инстаграм о своем новом успехе 17-летняя звезда якутского спорта Регина ПЕТРОВА.

Регина Петрова стала победительницей всероссийского соревнования по биатлону «Кубок Урала», сообщает пресс-служба республиканскай школы олимпийского резерва по лыжному спорту Якутии.

5 декабря 2021 года в Екатеринбурге в лыжно-биатлонном комплексе УСБ «Динамо» в программе спринт 6 км среди девушек 17-18 лет кандидат в мастера спорта, спортсмен-инструктор ГБУ РС (Я) РСШОР по лыжному спорту Регина ПЕТРОВА выиграла свою вторую золотую медаль сезона.

Опередив мастера спорта России из Москвы на 9,9 секунд, якутская звёздочка биатлона вновь засияла на первом месте пьедестала победителей всероссийских соревнований!



Радости за нашу чульманскую золотую девочку нет предела. Успехи Регины дают такую сильную мотивацию детям занимающимся лыжными гонками и биатлонном в Чульмане, в Республиканской спортивной школе олимпийского резерва по лыжному спорту, такую уверенность в своих силах и в правильности выбранного пути тренерам и всем специалистам и сотрудникам лыжно-биатлонного комплекса в Алдане.



