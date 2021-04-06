С комсомольским приветом Александр Власов

С огромным удовольствием от всей души поздравляю со 100-летием Якутской республиканской комсомольской организации! Школу комсомола в СССР прошли сотни миллионов молодых людей. Многие из них честно трудились, преумножая богатства нашей Родины.

Комсомол Якутии прошел замечательный путь строительства социалистического общества. Мне повезло быть в рядах комсомольцев республики, профессионально заниматься воспитанием молодежи, участвовать в строительстве крупнейших объектов народного хозяйства.

Назову некоторые из них, где беззаветно, с огромным энтузиазмом трудились молодые — это Южно-Якутский территориально-производственный комплекс, город-красавец Нерюнгри, Амуро-Якутская железнодорожная магистраль, строительство ГОКа на трубке “Удачная”, Депутатский горно-обогатительный комбинат, освоение Амгинской целины. Именно в это время я был секретарем Якутского областного комитета ВЛКСМ. И мне запомнилось, как в 1985 году отправили отряд “Якутский комсомолец” на строительство Амуро-Якутской магистрали, а в 1987 году пятьсот молодых добровольцев со всех районов республики прорубали там же просеку, отвечая на призыв “70-летию Великого Октября — 70 км комсомольской просеки”.

Сегодня мы являемся свидетелями исполнения мечты строителей БАМа — железная дорога практически пришла в столицу нашей республики. К нам приезжали со всей страны бойцы студенческих строительных отрядов. И это маленькая частичка воспоминаний о больших свершениях. Не верьте, что в это время был застой.

В истории нашей республики с именем Ленинского комсомола связаны большие культурные и спортивные мероприятия. Спартакиады, “Игры Манчаары” проходили под эгидой комсомола, так же как и походы по местам революционной, боевой и трудовой славы. По-настоящему знаковыми для республики были Дни “Комсомольской правды” и фестиваль патриотической песни “Мирный поет о мире”. Десятки тысяч молодых людей принимали участие в этих красивых и достойных мероприятиях.

Сегодня, по происшествии многих лет, в моей памяти сохраняются имена ребят, сделавших так много для развития республики. Секретари обкома Александр Иванович Гаврильев, Александр Васильевич Мигалкин, заведующий организационным отделом Александр Иванович Лазарев и многие другие, кого уже нет рядом с нами.

Лучшие традиции комсомола тех лет — самостоятельность, ответственность, дружба, взаимовыручка — остались с нами до сих пор. Я рад тому, что многие поколения комсомольцев с большим теплом вспоминают свою комсомольскую юность.

Поздравляя всех, кто прошел школу комсомола, очень хотелось бы, чтобы в той или иной форме у современной молодежи была такая организация, которая помогала бы научиться любить Родину. Нам есть чем гордиться, есть что помнить. У меня остается надежда на лучшее — возрождение комсомола, развитие социалистического общества в России и во всем мире. С праздником, комсомольцы всех поколений и сегодняшние юноши и девушки!