С кем обедает Айсен Николаев?

Глава Якутии во время «прямой линии» 27 сентября ответил на интересные вопросы из социальных сетей – сообщает Yakutia-Daily.ru

Так, на вопрос «С кем вы обедаете?» Айсен Николаев признался, что обедает один на работе и, к сожалению, очень быстро.

Также он рассказал, что быть в хорошем самочувствии при быстром темпе работы ему позволяет физическая активность, в частности, ежедневный получасовой бег на беговой дорожке.

Глава республики также посоветовал подросткам побольше мечтать, не бояться и стараться реализовать свои мечты.

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