20.10.2020
12:04
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Коронавирус

С каждым днем зараженных коронавирусом в Якутии все больше

Сегодня, 20 октября, министр здравоохранения Елена БОРИСОВА сообщила об эпидемиологической ситуации в Якутии.

Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация остается напряженной.

В Якутии за сутки зарегистрировано 133 новых случая коронавируса.

Из них 84 в Якутске.

Мегино-Кангаласский – 6;
Жиганский, Мирнинский — по 5;
Алданский, Нерюнгринский – по 4;
Аллаиховский, Амгинский, Намский, Усть-Алданский и Хангаласский – по 3;
Верхневилюйский, Таттинский и Томпонский – по 2;
Верхнеколымский, Вилюйский, Олекминский и Чурапчинский – по 1.

Проводится работа по выявлению контактных лиц и их изолированию.

Заболеваемость среди детей не превышает показателей прошлого года.

Летальных случаев от COVID-19 за последние сутки — 2.

За сутки лабораториями республики проведено 2146 исследований на коронавирус.
Всего с начала пандемии обработано 567515 тестов.

За все время в республике зарегистрировано 11653 случая заболевания COVID-19, 122 случая летального исхода.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.
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