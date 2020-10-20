С каждым днем зараженных коронавирусом в Якутии все больше
Сегодня, 20 октября, министр здравоохранения Елена БОРИСОВА сообщила об эпидемиологической ситуации в Якутии.
Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация остается напряженной.
В Якутии за сутки зарегистрировано 133 новых случая коронавируса.
Из них 84 в Якутске.
Мегино-Кангаласский – 6;
Жиганский, Мирнинский — по 5;
Алданский, Нерюнгринский – по 4;
Аллаиховский, Амгинский, Намский, Усть-Алданский и Хангаласский – по 3;
Верхневилюйский, Таттинский и Томпонский – по 2;
Верхнеколымский, Вилюйский, Олекминский и Чурапчинский – по 1.
Проводится работа по выявлению контактных лиц и их изолированию.
Заболеваемость среди детей не превышает показателей прошлого года.
Летальных случаев от COVID-19 за последние сутки — 2.
За сутки лабораториями республики проведено 2146 исследований на коронавирус.
Всего с начала пандемии обработано 567515 тестов.
За все время в республике зарегистрировано 11653 случая заболевания COVID-19, 122 случая летального исхода.
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