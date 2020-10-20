С каждым днем зараженных коронавирусом в Якутии все больше

Сегодня, 20 октября, министр здравоохранения Елена БОРИСОВА сообщила об эпидемиологической ситуации в Якутии.

Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация остается напряженной.

В Якутии за сутки зарегистрировано 133 новых случая коронавируса.

Из них 84 в Якутске.

Мегино-Кангаласский – 6;

Жиганский, Мирнинский — по 5;

Алданский, Нерюнгринский – по 4;

Аллаиховский, Амгинский, Намский, Усть-Алданский и Хангаласский – по 3;

Верхневилюйский, Таттинский и Томпонский – по 2;

Верхнеколымский, Вилюйский, Олекминский и Чурапчинский – по 1.



Проводится работа по выявлению контактных лиц и их изолированию.

Заболеваемость среди детей не превышает показателей прошлого года.

Летальных случаев от COVID-19 за последние сутки — 2.



За сутки лабораториями республики проведено 2146 исследований на коронавирус.

Всего с начала пандемии обработано 567515 тестов.

За все время в республике зарегистрировано 11653 случая заболевания COVID-19, 122 случая летального исхода.