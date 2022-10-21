21.10.2022
01:00
59

Погода

С каждым днем все холоднее, но это еще не настоящая зима

На большей части территории небольшой, местами в центральных районах на юге и по нижней Лене умеренный, на Колыме местами сильный. Ветер умеренный, на северо-востоке до 9-14 м/с, на побережье Арктики ночью до 15-17 м/с, днем 9-14 м/с, поземки. Температура воздуха ночью -3-8°, при прояснении -8-13°, на северо-востоке -21-26°, в Оймяконье -27-32°, днем -1-6°, на юго-западе, западе до +3°, на северо-востоке, севере -9-14°.

В Якутске ночью небольшой, днем умеренный снег, ветер северо-западный 3-8 м/с., температура ночью-8-10°, днем-2-4°.

Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх