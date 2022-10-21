С каждым днем все холоднее, но это еще не настоящая зима

На большей части территории небольшой, местами в центральных районах на юге и по нижней Лене умеренный, на Колыме местами сильный. Ветер умеренный, на северо-востоке до 9-14 м/с, на побережье Арктики ночью до 15-17 м/с, днем 9-14 м/с, поземки. Температура воздуха ночью -3-8°, при прояснении -8-13°, на северо-востоке -21-26°, в Оймяконье -27-32°, днем -1-6°, на юго-западе, западе до +3°, на северо-востоке, севере -9-14°.

В Якутске ночью небольшой, днем умеренный снег, ветер северо-западный 3-8 м/с., температура ночью-8-10°, днем-2-4°.