11.12.2022
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Погода
С каждым днем становится все холоднее
Небольшой снег в западных, юго-западных, центральных, южных районах. В арктических районах небольшой снег, местами умеренный, ветер в порывах до 16-21 м/с, местами метель. На северо-востоке, днем в центральных районов погода без осадков, местами морозные туманы. Температура воздуха ночью -40-45°, на севере, северо-востоке -45-50°, в Оймяконье и Верхоянье -53-58°, юге -28-33°, юго-западе -20-25°. Температура днем -38-43°, на северо-востоке -43-48°, в низинах -48-53°, северо-западе -37-42°, юге, юго-западе, Анабарском, Булунском районах -20-25°.
В Якутске слабый снег, туман, ветер северо-западный 1-4 м/с. Температура ночью -43-45°, днем -39-41°.
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
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