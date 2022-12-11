С каждым днем становится все холоднее

Детеныши появляются на свет в конце осени и весят около 500-600 грамм. Медвежата рождаются безволосыми и слепыми. Молоко самки белого медведя содержит 36% жира – самое богатое молока по жирности среди всех видов медведей. Это помогает детенышам быстро расти. Небольшой снег в западных, юго-западных, центральных, южных районах. В арктических районах небольшой снег, местами умеренный, ветер в порывах до 16-21 м/с, местами метель. На северо-востоке, днем в центральных районов погода без осадков, местами морозные туманы. Температура воздуха ночью -40-45°, на севере, северо-востоке -45-50°, в Оймяконье и Верхоянье -53-58°, юге -28-33°, юго-западе -20-25°. Температура днем -38-43°, на северо-востоке -43-48°, в низинах -48-53°, северо-западе -37-42°, юге, юго-западе, Анабарском, Булунском районах -20-25°. В Якутске слабый снег, туман, ветер северо-западный 1-4 м/с. Температура ночью -43-45°, днем -39-41°. Мать кормит детенышей молоком до года, даже до полутора лет, однако, при первой же возможности, приучает к мясу. Когда медвежатам уже исполняется год их вес около 80 кг, они умеют найти и скрасть тюленя. В возрасте двух лет, уже размером почти с мать и все умеют, и тогда настает пора расставания и у медвежат начинается самостоятельная жизнь.

Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

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