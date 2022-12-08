08.12.2022
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Погода
С каждым днем мороз в Якутске будет крепчать
На большей части Якутии небольшой, в центральных районах, на юге, юго-западе, западе Республики местами умеренный снег, в Ленском районе местами снегопад с усилением ветра в порывах до 15-19 м/с, метель. В населенных пунктах морозные туманы. На западе, северо-востоке, по нижней Лене поземки при усилении ветра до 8-13 м/с, в Арктических районах метели в порывах до 17-22 м/с. Температура воздуха ночью -40-45°, на юге -23-28°, местами -13-18°, северо-востоке -43-48°, низинах -52-57°, днем -35-40°, на западе -30-35°, на северо-востоке -40-45°, в низинах -47-52°, на юго-западе ночью и днем -13-18°.
В Якутске небольшой снег, ночью туман, ветер ночью восточный 1-3 м/с, днем северо-западный 2-5 м/с. Температура ночью -40-42°, днем -36-38°.
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
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