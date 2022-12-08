С каждым днем мороз в Якутске будет крепчать

С первого взгляда в овцебыках видится что-то глубоко архаичное. Их плотные, кряжистые фигуры, покрытые свисающей до самой земли густой шерстью, массивные головы, украшенные странными изогнутыми рогами, были бы более уместны в пейзажах ледникового периода, нежели современных.

На фото: Мохнатый гигант зоопарка Орто Дойду

На большей части Якутии небольшой, в центральных районах, на юге, юго-западе, западе Республики местами умеренный снег, в Ленском районе местами снегопад с усилением ветра в порывах до 15-19 м/с, метель. В населенных пунктах морозные туманы. На западе, северо-востоке, по нижней Лене поземки при усилении ветра до 8-13 м/с, в Арктических районах метели в порывах до 17-22 м/с. Температура воздуха ночью -40-45°, на юге -23-28°, местами -13-18°, северо-востоке -43-48°, низинах -52-57°, днем -35-40°, на западе -30-35°, на северо-востоке -40-45°, в низинах -47-52°, на юго-западе ночью и днем -13-18°.

В Якутске небольшой снег, ночью туман, ветер ночью восточный 1-3 м/с, днем северо-западный 2-5 м/с. Температура ночью -40-42°, днем -36-38°.