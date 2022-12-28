С каждым днем мороз будет усиливаться 

При всей своей осторожности, синицы очень любопытны и терпеливый любитель птиц сможет даже покормить их с руки. Но только если птички не будут бояться и привыкнут к человеку, зная, что он всегда приносит им корм и не причиняет вреда. За это они отблагодарят не только своими песнями и приятным общением, но и тем, что привыкнув к месту кормежки, в летнее время эти красавицы будут уничтожать вредных для посадок насекомых. А еще в народе считается, что соседство синички всегда к счастью.



На большей части небольшой, на западе, по нижней Лене, по Верхоянью умеренный, местами в Жиганском районе сильный снег. На западе, в Нижнеленских районах поземки при ветре 9-14 м/с, в Анабарском, Булунском районах местами метели при ветре 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -38-43°, в низинах -43-48°, при снеге -30-35°, на северо-западе -17-22°. Днем -30-35°, на востоке -37-42°, в низинах -42-47°, на западе -25-30°, на северо-западе -17-22°, местами -10-15°.

В Якутске преимущественно без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-западный 1-4 м/с. Температура ночью -37-39°, днем -31-33°.