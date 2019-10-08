С какими проблемами приходят якутяне к депутату Госдумы

Депутат Государственной Думы РФ Галина Данчикова провела в региональной общественной приемной партии «Единая Россия» в Якутске прием граждан. Не только с волнующими, но и кричащими вопросами к парламентарию обратились 15 человек. Многие обращения разбирались сразу на месте с участием руководителей министерств, ведомств и департаментов Окружной администрации города Якутска.

К сожалению, отдельные случаи, требуют разбирательства судебных органов, прокуратуры, правительства республики и городских властей. Они связаны с незаконным отчуждением земельного участка и жилого дома у гражданина, имеющего инвалидность, самостроями на территории города Якутска 250 гаражей, а над ними не отвечающих требованиям жилых помещений строительной фирмой, создавшей управляющую компанию, которая собирала с жильцов деньги за тепло и свет, но не рассчитывалась с ресурсоснабжающими организациями.

А также с обманутыми дольщиками, чьи дома не строятся или не сдаются из-за недобросовестных застройщиков или по другим причинам, которые говорят о равнодушии со стороны чиновников, привыкших отмахиваться или отписываться на обращения граждан.

На такой подход к делу депутату Госдумы РФ жаловались члены ТСН «Айхал». С начала года они ходят по инстанциям и просят разрешение о переводе земель товарищества из категории «садоводчество» в категорию ИЖС для строительства детского сада силами собственников. Но Управление архитектуры и градостроительной политики Окружной администрации г. Якутска им в этом отказывает, ссылаясь на то, что нужно вносить корректировку в Генплан застройки, а это делает комиссия, которая еще не утвердила ранее представленные изменения.

На прием к депутату с вопросами законодательного характера граждане часто приходят с вопросами законодательного характера. Люди обращают внимание на несовершенство правовых или подзаконных актов, или жалуются на недостаточное выполнение требований закона в отдельно взятом муниципалитете. В таких случаях Галина Данчикова своим депутатским запросом настаивает на привлечении особого внимания ответственного лица к решению проблемы гражданина.

В этот раз у обратившихся к депутату владельцев хостелов в Якутске ситуация сложилась не в их пользу только потому, что они сами ее недооценили.

С 1 октября 2019 года в России вступили в силу новые правила, запрещающие размещать хостелы в многоквартирных жилых домах.

Президент страны подписал этот закон в апреле нынешнего года, вступил он в действие спустя пять месяцев, то есть в октябре. До того, как это произошло, Госдума РФ откладывала его принятие тоже на год, давая время для переходного периода и внесения аргументированных предложений в законопроект.

Однако предприниматели эту возможность не использовали. Галина Данчикова, встречаясь с ними в Общественной палате РС(Я) в начале прошлого года, подчеркнула необходимость оперативно меняться, просила подготовиться к новым требованиям.

Теперь собственники 118 хостелов в столице республики должны закрыть свои гостиницы в жилых зданиях. Правда, допускается их размещение с отдельным входом на первых этажах после перевода в нежилой фонд, который должен быть обеспечен средствами противопожарной безопасности, охранной сигнализацией, сейфами и прочим оборудованием.

Предприниматели надеялись, как они говорят, что вступление закона в действие еще отложат. Этого не произошло. Что теперь делать с услугами гостиничного бизнеса, доступными по цене приезжающим в столицу из районов на лечение и медицинское обследование, как их сохранить, не уводя в тень, эти вопросы задавали владельцы хостелов депутату.

Разговор получился. Поступившие с большим опозданием предложения парламентарий взяла на заметку для проработки. Это никоим образом не освобождает предприимчивых людей от ответственности за исполнение нового закона о хостелах и мини-отелях.