С годом руководства республикой первыми Айсена Николаева поздравили партийцы

Партийцы первыми поздравили члена Генерального совета партии «Единая Россия», первого Заместителя Секретаря Якутского РО партии Айсена Николаева с символичной датой – годом руководства Республикой Саха (Якутия).

Произошло это на Региональном политическом совете ЯРО партии «Единая Россия», посвященном организации партийного контроля за реализацией национальных проектов в Республике Саха (Якутия). Единороссы отметили главные заслуги Айсена Николаева на высоком и ответственном посту и пожелали дальнейшей плодотворной работы.

Мероприятие прошло в актовом зале ОАО «Ленское объединенное речное пароходство». На заседании совета присутствовали все члены фракции «Единая Россия» в Госсобрании (Ил Тумэн) и Якутской городской Думе, секретари местных отделений Партии, члены ВОО «Молодая Гвардия Единой России» и Молодежного парламента РС(Я).