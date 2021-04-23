23.04.2021
01:25
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Некролог
С глубоким прискорбием извещаем
С глубоким прискорбием извещаем о кончине после продолжительной болезни нашего любимого дяди Сергея Георгиевича Коротова, последовавшей 15 апреля с.г. в г.Ульяновске. Пусть земля приволжская будет ему пухом…
Ольга Ильина, Мефодий и Галина, Владислав и Надежда Коротовы из Якутска, семьи Коротовых, Алексеевых, Поповых, Федотовых из Сунтара.
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