С добрыми людьми  мы верим в собственные силы

Жизнь человека с инвалидностью, конечно, отличается от жизни здорового человека, но все-таки люди стараются не быть обузой для своих родных. Благодаря предприятию «Ассоциация строителей Амуро-Якутской магистрали» и ГП «г. Алдан» – мы, два Общества инвалидов по слуху и зрению, занимаемся в теплом и светлом здании по адресу: пер. Первомайский 1. Наши офисы находятся на 2-м этаже. И как все организации района, мы тоже подводим итоги года. За прошедший год «послековидный», мы начали работу по реабилитации и интеграции инвалидов в жизнь, претворяли планы, которые были намечены в начале года.

По программе реабилитации все инвалиды обеспечиваются TCP (техническими средствами реабилитации) — это слуховые аппараты, видеоувеличители, сигнализаторы дверные, трости опорные, тактильные и многое другое, необходимое для облегчения жизни инвалида. Всем людям с инвалидностью доплачивается пособие, есть социальные льготы по квартплате и электроэнергии.

По линии ФСС все инвалиды обеспечиваются санаторно-курортными путевками. Наши Общества помогают своим членам вовремя подать заявки для лечения в санаториях за пределы республики, а также в республиканские здравницы. Управление соцзащиты населения обеспечивает наших инвалидов путевками в санатории-профилактории.

Наши Общества проводят работу по трудоустройству инвалидов через ЦЗН (по квоте) и члены наших Обществ трудятся на предприятиях района и города. Особое спасибо работникам Центра занятости, которые помогли устроиться на работу в крупное предприятие города «АК «ЖДЯ» — Парфенову И.К. В Газпром трудоустроен Терещенко A., и многие другие работают на предприятиях города, показывая себя отличными работниками. Молодежь проходит обучение в политехникуме, медколледже.

В Обществах есть активисты, которые претворяют в жизнь намеченные планы по спорту — это наш Иванов Валерий, Парфенов Илья, семья Терещенко. А вся наша спортивная жизнь крутится вокруг общественницы Чертковой Зои Константиновны.

Мы много лет мы принимаем заботу и доброе отношение к нам молодежной организации «Ориентир», руководитель Кофанова Яна Юрьевна. Они нам помогают во всем. Все мероприятия проводят для нас и с нами. Освещают и рассказывают о выдающихся людях с проблемами слуха и зрения, которые добились в жизни многого, не смотря на инвалидность. Эти люди вдохновляют нас не опускать руки в трудных ситуациях.

В году есть дни, посвященные людям с инвалидностью — «Международный день глухих» и «День белой трости», когда мы заявляем всему миру, обществу, что мы есть, что мы живем среди вас, что у нас такие же проблемы и радости, которые мы решаем сами и с вашей помощью. Наши Общества существуют за счет членских взносов и спонсорской поддержки. Поэтому особо хочется отметить спонсоров (меценатов), живущих в нашем городе, это самые добрые понимающие и сострадательные люди, у которых слова и поступки не расходятся с делом: это индивидуальные предприниматели — владельцы магазинов «Фараон», «Айтал», «Сюзанна», » Мечта», «Лучиана», » Якутия», «Рашт» — они сами отвезли подарки на 9 Мая нашим ветеранам, детям войны. Мы очень благодарны всем, кто нам помогает! Это относится к главе администрации города Алдана Бугаю А. Л., главе администрации г.Томмот Самарскому А.С., к которым мы идем со всеми своими житейскими проблемами, требующими порой оперативного решения. Большое спасибо коллективу социальной защиты населения по Алданскому району и руководителю C3H Мазурок В.В. за неустанную заботу о инвалидах. Самые добрые слова и в адрес Ассоциации строителей АЯМ, постоянно в течение года обеспечивающей наши организации канцелярскими товарами, а также безвозмездно выделяющей теплые и уютные кабинеты, благодаря чему нам есть где встречаться и проводить работу с инвалидами.

Дорогие наши помощники и все жители Алданского района, всем вам желаем в Новом 2023 году крепкого здоровья, исполнения заветных желаний, процветания и счастья, мирного неба и спокойной жизни!

Председатель МО BOC: Золотых А.А.

Председатель МО ВОГ: Пестрикова М.С.