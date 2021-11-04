Саргылана Игнатьева: Сплочение во имя единой цели

Дорогие друзья! Разрешите поздравить вас с Днём народного единства — праздником, олицетворяющим все величие, многообразие и свободу нашей страны!

Этот праздник вот уже долгие годы рассказывает нам о славных героических страницах истории. В 1612 году Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, образовав народное ополчение, освободили Москву от польско-литовской оккупации.

Смысл их подвига — сплочение во имя единой цели, во имя Родины и потомков, актуален как никогда. Этому пути следует и Арктический институт, нацелившись на сохранение культурного и духовного наследия народов Севера и Арктики России, считаясь с вызовами современности! Мы уверены, что благодаря традициям и новым технологиям сможем воспитать новое поколение ребят, ценящих культуру предков; патриотов своей страны, республики и района, которые благодаря знаниям и креативу смогут менять в положительную сторону пространство вокруг себя!

Позвольте от всей души пожелать всем жителям республики здоровья, благополучия, удачи и успехов во всех начинаниях, созидательной энергии и много радостных моментов в жизни!

С наилучшими пожеланиями, ректор АГИКИ Саргылана Игнатьева