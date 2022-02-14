С днем влюбленных❣ Удивительная, романтическая история якутянки через «госуслуги» 😍💕

Как оказалось, «Госуслуги. Решаем вместе» — это не только очень полезное приложение для изменения городской среды в лучшую сторону и решения многих проблем, но и своего рода приложение для знакомств.

В день влюбленных ЦУР Якутии рассказывает об удивительной романтической истории, которая связана с «Решаем вместе». Девушка, жительница Якутска, долго боролась с проблемой строительного мусора у своего дома. Ситуацией были обеспокоены часть жильцов новостройки — недобросовестные соседи складывали мусор после ремонта в неположенном месте.

Молодая девушка пыталась бороться разными методами, которые в итоге не принесли результата. В общедомовой группе в мессенджере ей посоветовали написать обращение через «Госуслуги. Решаем вместе», что она и сделала. Советчиком оказался ее сосед, мужчина, который давно взял приложение на свое вооружение и успешно менял город в лучшую сторону, просто отправляя жалобы, когда это было нужно.

В скором времени строительный мусор вывезли, и его во дворе больше не складывали. А после полезного совета, который стал поводом для более близкого знакомства, наши герои стали встречаться и стали романтической парой.

Рассказ записан со слов девушки, которая в итоге стала активным пользователем приложения.

Вы не найдете аферистов в «Госуслуги. Решаем вместе», как в Тиндере, однако сможете решить свой вопрос скачав приложение с Google Play и AppStore и рассказав о ней ответственным ведомствам.