14.02.2022
16:08
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Светская хроника

С Днем Святого Валентина❣ Семен Ченянов представил премьеру нового клипа о первой любви 😍🥰❤

Известный продюсер, музыкант и мелодист Семен Ченянов в день всех влюбленных поделился с подписчиками новоиспеченным клипом, где сам маэстро выступил в роли режиссера.

ПРЕМЬЕРА КЛИПА
Лена Семенова- «Эн эрэ»
В день всех влюблённых ❤️
«Первая любовь — самая сильная, и только её ты будешь помнить до конца жизни» (с)
Представляю Вам свою старую новую песню «Эн эрэ» написанную в 2003 году когда ещё был молодым😅😆❤️
В сердце любовь была 😅👍🏻
Как режиссёр клипа постарался передать чувства искренности первой любви.
Бастакы таптал хаһан да умнуллубат❤️🌷

Фото: Из соцсетей
Источник: Инстаграм Семена Ченянова
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