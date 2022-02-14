С Днем Святого Валентина❣ Семен Ченянов представил премьеру нового клипа о первой любви 😍🥰❤

Известный продюсер, музыкант и мелодист Семен Ченянов в день всех влюбленных поделился с подписчиками новоиспеченным клипом, где сам маэстро выступил в роли режиссера.

ПРЕМЬЕРА КЛИПА

Лена Семенова- «Эн эрэ»

В день всех влюблённых ❤️

«Первая любовь — самая сильная, и только её ты будешь помнить до конца жизни» (с)

Представляю Вам свою старую новую песню «Эн эрэ» написанную в 2003 году когда ещё был молодым😅😆❤️

В сердце любовь была 😅👍🏻

Как режиссёр клипа постарался передать чувства искренности первой любви.

Бастакы таптал хаһан да умнуллубат❤️🌷