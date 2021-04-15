С днем специалиста лабораторной диагностики!

Каждое утро зимой и летом встречаю по дороге на работу санитаров, несущих из отделений контейнеры с анализами. Все тропинки в этот час ведут в лабораторию. Не будет, думаю, большим преувеличением, если скажу, что здесь решаются судьбы. Даже самому квалифицированному врачу для оценки состояния пациента требуются результаты анализов, поэтому от сотрудников лаборатории зависит здоровье, а зачастую и жизнь человека.

Сегодня весь мир отмечает Международный день специалиста по лабораторной диагностике. Мало кто знает об этом профессиональном празднике, мало кто видит работу лабораторий медицинских учреждений, мало кто понимает, насколько она важна.

Около полутора миллионов анализов в год проводится в клинико-диагностической лаборатории Якутской республиканской клинической больницы. Отделение оснащено современным оборудованием, исследования проводятся на высококачественных зарубежных и отечественных реагентах но, безусловно, главная ценность его – люди, специалисты лаборатории. Основа их труда – профессионализм. Почти все лаборанты КДЛ больницы имеют высшую квалификационную категорию. За свою вековую историю, отделение в прошлом году отметило столетие службы, накоплен уникальный опыт.