10.07.2022
11:29
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Праздники
С Днем рыбака! Фото якутян с уловом
Иван ЛУЦКАН, главный врач Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы, кандидат медицинских наук.
Егор ВИНОКУРОВ.
Айсен НИКОЛАЕВ, ил дархан Саха Сирэ.
Владимир ПУТИН, президент России.
Николай ДЕГТЯРЕВ, председатель Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия)
Фото: из соцсети
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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