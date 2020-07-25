С Днем работников торговли и общественного питания!

Уважаемые работники торговли и общественного питания!

От имени руководства Республики Саха (Якутия) и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником!

Торговля и общественное питание занимают значительную нишу в экономической и социальной жизни общества. Ваши профессиональные сферы всегда ассоциируются с изобилием, живым обменом, разнообразием, вкусной едой, удовольствием выбирать и покупать, дарят людям положительные эмоции. Вы своей ежедневной работой вносите вклад в комфортную жизнь якутян, обеспечиваете социальную стабильность. Торговля подобна самой жизни, она сопряжена с обменом не только деньгами, но добрыми энергиями и помыслами!

Сегодня вы переживаете непростые времена, проходите сложнейшее испытание пандемией, когда в целях безопасности оказались закрытыми многие торговые предприятия и практически все организации общественного питания. Но ваша преданность работе, жизнестойкость, стремление к развитию, расширению спектра услуг создали огромный толчок к развитию дистанционной торговли, доставки товаров и готовых продуктов. В дни самоизоляции якутяне не почувствовали дефицита товаров и продуктов ежедневного спроса. В достижении этого есть заслуга каждого из вас!

В последние годы торговая отрасль и сфера общественного питания в Республике Саха (Якутия) активно развивается. Эта тенденция будет продолжаться. Особенно важно, что вектор развития смещается из крупных городов в малые населенные пункты и сельские территории. Это, безусловно, хороший знак, свидетельствующий о выравнивании потребительских возможностей городских и сельских жителей.

Дорогие друзья! В этот праздничный день я желаю вам скорейшего восстановления утраченных во время пандемии объемов торговли и производства, большого упорства и доброй воли к дальнейшему развитию! Желаю каждому из вас счастья, здоровья и жизнелюбия!

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев