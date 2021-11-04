Алексей Колодезников: Это особенный праздник…

Это особенный праздник, в котором соединились история и современность, ратная слава и трудовые свершения, богатые духовные и культурные традиции. В Республике Саха (Якутия) издавна и по сей день в согласии и мире живут представители разных национальностей, культур и конфессий. Мы гордимся сплоченностью и единством наших земляков — этим важнейшим достоянием предыдущих поколений, которое мы обязаны бережно хранить и передать нашим детям.

История якутской газовой отрасли создавалась талантами, знаниями и самоотверженным трудом людей разных национальностей. Для нас, газовиков, единство и согласие — не просто слова, это основа нашей работы. И мы всегда помним, что Родина у нас одна. Сотни газовиков объединяют свои усилия, чтобы созидательным трудом приносить пользу согражданам и по праву гордиться нашей великой страной.

Сегодня наши совместные усилия направлены на борьбу с коронавирусной инфекцией, и мы уверенно противостоим ей, достойно выполняя производственные задачи. Вместе мы — сила, способная справиться с любыми трудностями!

В День народного единства хочется пожелать, чтобы взаимопонимание, согласие и гражданская ответственность были надежными ориентирами на жизненном пути. Здоровья, счастья, мира и добра вам и вашим семьям! Процветания и стабильности нашему общему дому — России!

Генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников