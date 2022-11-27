С Днем матери поздравляет Союз женских организаций

Президиум Союза женских организаций Республики Саха (Якутия) поздравляет с Днем матери России!

Сегодня в нашей любимой стране особенный день – отмечается День Матери. Несмотря на зимний мороз, всех согревает тепло ваших сердец, ваши слова придают уверенность, а руки создают волшебство.

В тяжелые суровые времена призывы матерей звучали набатом и воззванием, мольбой и покаянием, победой и рождением нового! В эти дни ваши поддержка, помощь и соучастие необходимы всем. Добрые слова благословения, веры, надежды, любви и преданности своему мужу, сыну, брату, отцу и желание скорейшего их возвращения домой, в семью живыми и здоровыми станут для них крепкой броней, верной защитой и источником силы.

Величие Матери – в ее мудрой любви и силе воли, в неустанном труде и хрупком сердце. В эти дни многие из нас сочли своим долгом помогать друг другу, поддерживать морально и материально, словом и делом. И из тысяч наших общественниц как пример мы называем имена известных вам женщин — это Мария Емельянова, Аина Храмова, Светлана Диодорова, Вера Душкевич, Любовь Заварзина, Фекла Варламова, Лена Никифорова, Валентина Шадрина, Наталья Баранова, Надежда Саввина, Лена Иванова, Елена Афанасьева, Елена Голомарёва, Феодосия Габышева, Евгения Михайлова, Людмила Николаева, Галина Данчикова и другие наши подруги в улусах и городах нашей республики.

Дорогие женщины, матери, сестры, дочери Якутии! Буквально позавчера на встрече Президента РФ Владимира Владимировича Путина с женщинами-матерями военнослужащих России от имени всех нас выступила наша землячка Марина Бахилина, мама троих сыновей, двое из которых участвуют в спецоперации, Она отметила оперативную слаженную работу Главы Якутии Айсена Сергеевича Николаева, органов власти на местах и общественности республики по поддержке участников СВО и мобилизованных военнослужащих, членов их семей. Марина Константиновна гордится своими сыновьями, которые не прячутся за «мамину юбку» и отважно защищают мирное население Донбасса от нацистов. «Наша материнская любовь и вера укрепляют воинский дух, берегут наших сыновей», — говорит Марина.

Мы всецело соглашаемся с ней. Да будет так! Пусть наша любовь и вера берегут всех военнослужащих нашей Великой Родины! За Победу справедливости, чести и достоинства людей! С днём всех Матерей России!

Пусть тучи, заслоняющие нашу землю, быстрее развеются, пусть мужчины создают новые города, строят дороги и вместе с мамами растят здоровых и счастливых детей! Мира и добра, любви и тепла, счастья и благополучия, дорогие матери, уважаемые женщины! С днём Матери!