С днем матери поздравляет Сергей Ларионов

Дорогие Мамы! Уважаемые женщины!

От имени коллектива ПАО «ЛОРП» и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днем Матери России!

Испокон веков женщина окружена святым ореолом материнства. Со слова «МАМА» мы учимся говорить и осознавать своё предназначение в этом мире. В этом слове есть любовь и надежда, сила и вдохновение, в нем свет, тепло и уют. Безмерно счастлив тот человек, которого заботливые материнские руки и добрые слова поддерживают не только в детстве. Материнская любовь делает нас сильней, помогает преодолевать невзгоды и верить в успех.

Мы многим обязаны матерям. Её любовь обладает огромной созидательной силой, помогает преодолевать трудности, дарит веру в себя. Нет дороже человека на свете. Многое делаем в нашем коллективе для поддержки семьи и материнства, многие женщины наряду с мужчинами работают на флоте – в комсоставе, судовыми поварами, радистами, матросами, в заводских цехах, выполняя не простую, очень сложную работу.

Сегодня хочется выразить слова признательности многодетным мамам Республики Саха (Якутия) и России в целом. В этот праздничный день выражаю искреннюю благодарность и желаю иметь бесконечное количество поводов для гордости за своего ребенка, обладать безграничным терпением, проявлять мудрость в воспитании достойного человека.

Мира вам и добра, семейного благополучия и крепкого здоровья! И пусть ваши дети, которым вы отдаёте самое лучшее, вас только радуют. Счастья, любви детей, благополучия!

С.А.Ларионов

Народный депутат,

генеральный директор ПАО «ЛОРП».