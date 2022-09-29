29.09.2022
19:45
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Праздники
С днем государственности Якутию поздравили из Кировского ДНР
Глава г. Кировское Донецкой народной республики Сергей Ермаков поздравил Республику Саха (Якутия) с Днем государственности Якутии и выразил благодарность главе республики Айсену Сергеевичу Николаеву за помощь в восстановительных работах г. Кировское, сообщает тгк @ysiaru
Источник: тгк ЯСИА
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