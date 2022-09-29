С днем государственности Якутию поздравили из Кировского ДНР

Глава г. Кировское Донецкой народной республики Сергей Ермаков поздравил Республику Саха (Якутия) с Днем государственности Якутии и выразил благодарность главе республики Айсену Сергеевичу Николаеву за помощь в восстановительных работах г. Кировское, сообщает тгк @ysiaru

Источник: тгк ЯСИА

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх