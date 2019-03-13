С чем вам точно не стоит спешить

Миллениалы регулярно заявляют о том, что чувствуют, словно находятся в гонке со временем. Твои сверстники могут уже управлять миллионными компаниями и растить троих детей, а подростки становятся музыкальными легендами в том возрасте, когда ты даже не думала о занятиях творчеством. Но чем чаще ты сравниваешь себя с окружающими — тем сильнее ощущаешь свою жизнь как соревнование и постоянно испытываешь давление, сообщает Рамблер.

Сегодня мы хотим поговорить о тех важных аспектах жизни, за которыми точно не нужно гнаться, что бы ни говорили тебе твои близкие.

Любовь

Если ты сейчас одинока и тебя постоянно спрашивают о твоей личной жизни, помнить о том, что любовь — не соревнование может быть сложно. Твоя собственная история любви придет к тебе тогда, когда будет нужно. Не навязывай себе мысль о том, что ты непременно должна быть влюблена и состоять в отношениях, особенно если подсознательно тебе кажется это чем-то неправильным. А если ты уверена, что сейчас тебе вполне комфортно быть одной, — используй наше руководство по разговорам с теми, кого невероятно заботит твой семейный статус.

Переезд в отдельную квартиру

Некоторые считают, что переезжать от своих родственников нужно при первой же возможности. В реальности же, если ты следишь за своим бюджетом и стремишься к максимальной выгоде, — совместное проживание с кем-либо может значительно сэкономить твои средства. Кроме того, пока ты живешь не одна — ты можешь работать над улучшением твоих отношений с семьей или соседом, а это станет незаменимым жизненным уроком.

Рост на ошибках

Совершать ошибки и рисковать — абсолютно нормально, если ты хочешь регулярно расти и развиваться. Но в некоторых случаях стоит проводить небольшую подготовительную работу, чтобы избежать лишнего стресса и беспокойства. Дай себе время на то, чтобы обдумать, достаточно ли хорошо прошел твой последний рабочий проект. Подумай о том, как бы ты могла поступить в подобной ситуации в следующий раз. Если тебе не хватило денег на то, чтобы дожить до следующей зарплаты и пришлось занять у друзей — потрать время на то, чтобы составить свой бюджет. Помни, что с тобой могут постоянно случаться вещи, которые находятся вне своего контроля.

Поиск работы мечты

Конечно, было бы идеально выйти с университета и сразу получить работу в престижной больнице или любимом глянцевом издании. Этого может не произойти, но это абсолютно нормально. Помни, что тебе еще есть чему поучиться. Возможно, существуют еще схожие должности, в которых ты могла бы проявить себя, — но пока еще об этом просто не знаешь. Потрать время на то, чтобы изучить несколько вариантов на рынке, составить резюме и стать профессионалом в своей области.

Маленькие победы

Не позволяй даже самым маленьким победам проходить мимо твоего внимания. Побалуй себя полезным десертом или зажги небольшую свечку в честь годовщины ваших отношений. Поболей за себя — за человека, который проделал такую большую работу. Об этом не нужно знать твоим подписчикам Instagram или коллегам — главное, чтобы эта победа осталась в твоем сознании. Однажды ты получишь работу своей мечты, а в другой день ты научишься готовить идеальную лазанью. Даже если кажется, что твое достижение недостаточно яркое — это то, что наполняет твою жизнь хорошими эмоциями, а значит, это стоит отметить. Жизнь — не гонка и не соревнование, так что наслаждайся своими моментами успеха здесь и сейчас.