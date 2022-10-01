С благословением мобилизованным установили сэрге в Кангалассах: возвращайтесь!

Сегодня в поселке Кангалассы прошла ритуальная церемония освящения сэргэ и благословения якутян, призванных на проведение спецоперации. Организовали мероприятие Общественная палата Якутии и землячества улусов и районов.

Церемония освящения прошла в Республиканском сборочном пункте, который расположен в поселке Кангалассы. Там сейчас дислоцируются подлежащие частичной мобилизации для выполнения специальной военной операции.

Установку сэргэ благословил алгысчыт, в самом здании прошла встреча с мобилизованными, буквально сегодня выезжающими в военные части Дальнего Востока. Оттуда они будут направлены на территорию проведения СВО. Священник отец Александр благословил мужчин вернуться живыми и здоровыми, помолился за всех мобилизованных якутян и окропил присутствующих святой водой.

Председатель Общественной палаты РС(Я) Николай Бугаев обратился с призывом успешно справляться с боевыми задачами, доблестно выполнять свой долг перед Родиной и произнес добрые напутствия перед долгой и непростой дорогой.

К микрофону подходили член Общественной палаты Якутии, руководитель комитета родителей солдат и матросов РС(Я) Мария Емельянова, члены землячеств, депутат Госсобрания (Ил Тумэн) Елена Голомарева, общественные деятели. Они нашли много хороших и нужных слов, которые сегодня так нужны тем, кто отправляется в горячую точку — теперь уже защищать нашу российскую землю.

После заиграл знаменитый марш «Прощание славянки» в исполнении духового оркестра Филармонии Якутии. От щемящей душу мелодии у присутствующих навернулись слезы.