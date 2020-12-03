03.12.2020
14:08
88
Происшествия
С автозаправки в Якутске совершён угон
3 декабря в 9 час. 55 мин. с адреса Хатын-Юряхское шоссе, 5 км, дом 14 «А», с автозаправочной станции «Сибойл» был совершен угон транспортного средства «Тойота Карина», с государственным регистрационным знаком К364КУ14, 2001 года выпуска, белого цвета.
Лиц, располагающих, какой-либо информацией по данному транспортному средству просим позвонить по телефонам: 127, 47 35 69 дежурная часть Госавтоинспекции или 02.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Группа пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Якутское»
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
03.12.2020
67
03.12.2020
127
03.12.2020
109
03.12.2020
457
03.12.2020
142
03.12.2020
535
03.12.2020
163
03.12.2020
123
03.12.2020
284
03.12.2020
150
03.12.2020
251
03.12.2020
291
03.12.2020
192
03.12.2020
629
03.12.2020
172
03.12.2020
380
03.12.2020
190
03.12.2020
351
03.12.2020
224
03.12.2020
513
03.12.2020
745
02.12.2020
1183
02.12.2020
706
02.12.2020
659
02.12.2020
1409
02.12.2020
573
02.12.2020
477
02.12.2020
505
02.12.2020
1766
02.12.2020
727
02.12.2020
483
02.12.2020
508
02.12.2020
365
02.12.2020
1906
02.12.2020
359
02.12.2020
603
02.12.2020
714
02.12.2020
1927
02.12.2020
474
02.12.2020
529
02.12.2020
843
02.12.2020
400
02.12.2020
1145
02.12.2020
508
02.12.2020
505
02.12.2020
387
02.12.2020
442
02.12.2020
760
02.12.2020
886
02.12.2020
549
02.12.2020
875
02.12.2020
530
ТОП НОВОСТИ
01.12.2020
5800
28.11.2020
5668
28.11.2020
3353
28.11.2020
3238
30.11.2020
3196
29.11.2020
3178
30.11.2020
3041
30.11.2020
2894
29.11.2020
2807