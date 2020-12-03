С автозаправки в Якутске совершён угон

3 декабря в 9 час. 55 мин. с адреса Хатын-Юряхское шоссе, 5 км, дом 14 «А», с автозаправочной станции «Сибойл» был совершен угон транспортного средства «Тойота Карина», с государственным регистрационным знаком К364КУ14, 2001 года выпуска, белого цвета.

Лиц, располагающих, какой-либо информацией по данному транспортному средству просим позвонить по телефонам: 127, 47 35 69 дежурная часть Госавтоинспекции или 02.