03.12.2020
14:08
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Происшествия

С автозаправки в Якутске совершён угон

3 декабря в 9 час. 55 мин. с адреса Хатын-Юряхское шоссе, 5 км, дом 14 «А», с автозаправочной станции «Сибойл» был совершен угон транспортного средства «Тойота Карина», с государственным регистрационным знаком К364КУ14, 2001 года выпуска, белого цвета. 

Лиц, располагающих, какой-либо информацией по данному транспортному средству просим позвонить по телефонам: 127, 47 35 69 дежурная часть Госавтоинспекции или 02. 

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Группа пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Якутское»
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