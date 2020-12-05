С Алгыса открыто новое подразделение Службы спасения республики

Сегодня 4 декабря в г. Ленске состоялось торжественное открытие поисково-спасательного отряда. Это шестой по счету филиал Государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Служба спасения Республики Саха (Якутия)», основные силы которого дислоцированы в Якутске, подразделения функционируют в Алданском, Нерюнгринском, Верхневилюйском, Нюрбинском и Среднеколымском районах.

По традиции мероприятие открыл обряд благословления Алгыс.

В режиме видео-конференц-связи с приветственным словом к спасателям и жителям Ленского района обратились Дмитрий Лепчиков председатель Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия), Евгений Рощин заместитель начальника ГУ МЧС России по РС(Я) (по Государственной противопожарной службе) и Михаил Шестаков начальник ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)». Также спасателей поздравил глава муниципального образования «Ленский район» Жумарт Абильманов.

«Открытие поисково-спасательного отряда — это знаменательное событие, которое несет мир и спокойствие в сердца людей. Главная задача спасателей — спасение жизни людей. И мы уверены, что коллектив Ленского поисково-спасательного отряда будет успешно осуществлять деятельность,» — отметил Евгений Рощин.

Поисково-спасательный отряд создан по решению главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева, при поддержке Госкомитета по обеспечению жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия), Главного управления МЧС России по РС(Я) и администрации Ленского района.

«Ленский поисково-спасательный отряд — форпост поисково-спасательных сил в западной части нашей огромной территории республики и будет достойно продолжать традиции спасателей Якутии. На протяжении многих лет мы являмся одним из лучших спасательных подразделений Дальнего Востока,» — подчеркнул М.В. Шестаков.

Почетное право открытия Ленского поисково-спасательного отряда было предоставлено Жумарту Абильманову главе муниципального образования «Ленский район», Василию Тарскому первому заместителю начальника ГБУ РС(Я) «Служба спасения Республики Саха (Якутия)» и Александру Саморцеву начальнику Ленского поисково-спасательного отряда ГБУ «Служба спасения Республики Саха (Якутия)».

Первый заместитель начальника ГБУ РС(Я) «Служба спасения Республики Саха (Якутия)» Василий Тарский вручил благодарности Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) главе муниципального образования «Ленский район» Ж.Ж. Абильманову, заместителю директора по производственным вопросам МБУ «Гранит» А.Л. Черкасскому и начальнику Ленского поисково-спасательного отряда (ПСО) ГБУ «Служба спасения РС(Я)» А.В. Саморцеву.

В завершении мероприятия опытные спасатели в рамках обучения личного состава Ленского ПСО продемонстрировали навыки по деблокированию пострадавшего при дорожно-транспортном происшествии.

В зону выезда Ленского поисково-спасательного входят Ленский, Мирнинский и Олекминский районы.