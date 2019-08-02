С администрации Белой Горы судприставы взыскали 50 тысяч рублей

В Абыйском районном подразделении судебных приставов Управления ФССП по Республике Саха (Якутия) на исполнении находится исполнительное производство неимущественного характера, возбужденное в отношении администрации муниципального образования городского поселения «п. Белая Гора».

В отношении должника составлен административный протокол по ч. 1 ст. 17.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях («Неисполнение содержащихся в исполнительном документа требований неимущественного характера»), назначен административный штраф на сумму 30 тысяч рублей.

В адрес администрации вынесены требования о предоставлении информации по выполненным работам по формированию конкурсной документации по приведению пожарных гидрантов в многоквартирных домах в нормативное состояние.

В соответствии с ч. 1 ст. 112 Федерального закона «Об исполнительном производстве» («Исполнительский сбор»), с должника взыскан исполнительский сбор в размере 50 тысяч рублей.