С 8 июня за разведение огня в лесу увеличат штрафы!

В соответствии с Федеральным законом, с 8 июня 2022г. будут существенно увеличены размеры штрафов за нарушения правил пожарной безопасности в лесах. Об этом предупреждает Якутская природоохранная прокуратура.

Например, выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением правил пожарной безопасности в лесах на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной

полосой шириной не менее 0,5 м. повлечёт для граждан штраф в размере 40 тыс. рублей, для должностных лиц до 60 тыс. рублей, для организаций – до 500 тыс. рублей.



В условиях особого противопожарного режима и режима ЧС нарушение правил повлечёт штраф до 50 тыс. рублей для граждан, до 90 тыс. для должностных лиц и до 1 млн. рублей. для организаций.



Если нарушение правил повлекло возникновение лесного пожара (при условии отсутствия тяжкого вреда здоровью человека и признаков уголовно наказуемого деяния) штраф составит до 60 тыс. рублей для граждан, до 110 тыс. для должностных лиц и до 2 млн. рублей. для юридических (ст. 8.32 КоАП РФ).