С 7 октября дня начнутся ремонтные работы на проспекте Ленина

С 7 октября в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на проспекте Ленина, а именно на участке от ул. Кулаковского до ул. Октябрьская, начнутся работы по фрезерованию покрытия.

В период выполнения работ движение на данном участке будет закрыто по одной полосе. В ноябре планируется начать работы по замене грунта. Временные дорожные знаки будут установлены. Кроме дорожных рабочих по всей протяженности проспекта Ленина будут работать сотрудники ООО «Водоканал».

Госавтоинспекция рекомендует жителям и гостям столицы республики заблаговременно планировать маршруты и время поездок, в период проведения мероприятий не перегружать центральные улицы, если есть возможность выбора объездных маршрутов.

Автомобилистам необходимо руководствоваться требованиями временных дорожных знаков и иметь в виду, что на участках ремонта работают люди и техника, кроме того в любой момент здесь может появиться и обычный пешеход.