С 7 июля в Мархе автобусы поедут в объезд

Уважаемые жители и гости столицы! Окружная администрация города Якутска сообщает, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения, в связи с проведением работ по укладке футляров и устройства инженерных сооружений на объекте «Ремонт ул. Советская мкр. Марха», будет организовано ограничение движения транспортных средств с 7 июля 2021 года. Автобусный маршрут №5 и № 20 будет осуществлять движение согласно разработанным схемам объезда.

Фото: пресс-службы. Источник: Yakutskcity.ru.

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