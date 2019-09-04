04.09.2019
17:53
54
Якутск
Меняется маршрут автобуса №16
Уважаемые жители и гости столицы!
Окружная администрация города Якутска сообщает, что на основании распоряжения от 03 июля 2019 года № 1096р в период с 4 июля 2019 по 31 октября 2019 года производятся ремонтные работы по улице Бестужева- Марлинского на участке от улицы Кальвица до улицы Авиационная.
В связи с чем, по обращениям жителей будет изменена временная схема объезда автобусного маршрута № 16 с 5 сентября 2019 года.
Данный маршрут будет осуществлять движение в обоих направлениях по улицам Бестужева- Марлинского- Леваневского- Полины Осипенко- 50 лет Советской Армии- Кальвица и далее по маршруту.
Источник: Якутск.рф
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