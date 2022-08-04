С 4 августа центр обслуживания потребителей работает по предварительной записи

Филиал ПАО «ДЭК» «Якутскэнергосбыт» сообщает: с 4 августа в связи с распространением коронавирусной инфекции и в целях сохранения здоровья жителей столицы республики приём граждан в Центре обслуживания потребителей (ул. Ф. Попова, 21) осуществляется только по предварительной записи.

Остальные пункты приема платежей в г. Якутске по 5 августа включительно работают в прежнем режиме:

· административное здание рынка «Манньыттаах», ул. Рыдзинского, 24 Б, режим работы: вт-пт: 09.00-17.00, обед:13.00-14.00; суббота: 09.00-16.30, обед: 13.00-14.00; пн, воскр: выходной.

· ТЦ «Олонхо», ул. П.Алексеева, 6, режим работы: вт-пт: 10.00-18.00, обед:13.00-14.00; суббота: 10.00-17.30, обед:13.00-14.00; пнд, воскр: выходной.

· ТЦ «Тит-Ары», ул. Октябрьская, 25, режим работы: вт-сб: 10.00-17.30, обед: 13.00-14.00; пнд, воскр: выходной.

· 202 мкр., корп. 15А, режим работы: вт-пт: 09.00-17.30, обед:13.00-14.00; суббота: 10.00-15.30, без перерыва на обед; пнд, воскр: выходной.

· здание «Якутжилстрой», ул. Каландаришвили, 25, режим работы: вт-пт: 09.00-17.00, обед: 13.00-14.00; суббота: 09.00-16.30, обед: 13.00-14.00, пнд, воскр: выходной.

· здание рынка «Белое озеро», ул. Можайского, 27А, режим работы: вт-пт: 10.30-18.30, обед:14.00-15.00; сб: 10.30-18.00, обед:14.00-15.00; пнд, вскр: выходной.

· п.Жатай, ул.Северная, 25/1, режим работы: пнд-чт: 09.00-16.45, обед: 13.00-14.00; пт: 09.00-16.30, обед: 13.00-14.00; сб, воскр выходной.

С 6 августа пункты приема платежей также планируется перевести на режим работы по предварительной записи.

Якутскэнергосбыт напоминает клиентам о дистанционных сервисах обслуживания. Онлайн возможности позволят решить ряд вопросов без посещения офисов компании.

В специальном разделе сайта ПАО «ДЭК» Услуги онлайн собрана информация обо всех сервисах, которые в дистанционном режиме помогут передать показания, оплатить за коммунальные услуги, подписаться на электронную квитанцию, посетить интернет-приемную и задать вопрос, завести Личный кабинет. В любое удобное время возможна оплата с помощью онлайн-сервисов. С полным перечнем способов оплаты можно ознакомиться здесь.

Кроме того, для якутян внедрено мобильное приложение, скачать которое может каждый, а для его использования достаточно смартфона. Мобильное приложение «ЛК ДЭК Якутскэнергосбыт» уже доступно в Google Play и AppStore.