С 340-летним юбилеем, Покровск!

Город Покровск отмечает сегодня свой юбилей — 340 летие! В городе состоялось праздничное шествие и другие праздничные мероприятия. Видео тгк Газета Хангаласс

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