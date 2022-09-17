17.09.2022
17:26
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Праздники

С 340-летним юбилеем, Покровск!

Город Покровск отмечает сегодня свой юбилей — 340 летие! В городе состоялось праздничное шествие и другие праздничные мероприятия. Видео тгк Газета Хангаласс

Источник: тгк Газета Хангалсс

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