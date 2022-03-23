23.03.2022
11:57
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Якутск

С 27 марта начнут работать аттракционы в Парке культуры и отдыха

Сейчас в городском парке идет активная уборка снега и расконсервация аттракционов.

На этой неделе сотрудники проверяют оборудование, металлоконструкции, проводят динамические и статические испытания, электрофизические измерения.

По традиции, Центральный парк культуры и отдыха начнет свою деятельность в день проводов зимы «Якутск встречает весну» 27 марта.

Фото: exo-ykt.ru
Источник: exo-ykt.ru
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