С 27 марта начнут работать аттракционы в Парке культуры и отдыха

Сейчас в городском парке идет активная уборка снега и расконсервация аттракционов. На этой неделе сотрудники проверяют оборудование, металлоконструкции, проводят динамические и статические испытания, электрофизические измерения. По традиции, Центральный парк культуры и отдыха начнет свою деятельность в день проводов зимы «Якутск встречает весну» 27 марта.

Фото: exo-ykt.ru Источник: exo-ykt.ru

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