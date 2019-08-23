23.08.2019
17:15
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Якутск

С 26 августа временно перекроют улицу Жорницкого

Уважаемые жители города Якутска и гости столицы!

Окружная администрация городского округа «город Якутск» сообщает, что с 26 августа 2019 года будет полностью перекрыто движение по улице Жорницкого на участке от улицы Строителей до улицы Рыдзинского в связи с ремонтными работами по подготовке основания  дороги до завершения работ.

Источник: Якутск.рф
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