С 26 августа временно перекроют улицу Жорницкого

Уважаемые жители города Якутска и гости столицы! Окружная администрация городского округа «город Якутск» сообщает, что с 26 августа 2019 года будет полностью перекрыто движение по улице Жорницкого на участке от улицы Строителей до улицы Рыдзинского в связи с ремонтными работами по подготовке основания дороги до завершения работ.

Источник: Якутск.рф

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