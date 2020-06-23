С 25 июня увеличится количество рейсов в Маган, Жатай и Кангалассы

МУП «Якутская пассажирская автотранспортная компания» информирует горожан об увеличении с 25 июня количества рейсов в пригородные села Маган, Кангалассы и Жатай.

Директор МУП «ЯПАК» Валерий Домотов отметил, что изменения в расписание движения муниципального пассажирского транспорта производятся по желанию горожан.

«В связи с тем, что в последнее время пассажиропоток в часы пик постепенно растет, внесены изменения в расписание движения автобусных маршрутов. С новым расписанием ознакомлены территориальные органы управления и администрация Якутского автовокзала», — сообщил Валерий Домотов.

Дополнительные рейсы с временем отправления:

Маршрут № 102

От автовокзала по маршруту Якутск-Маган выезжает в 6.35 ч. и 9.25 ч.

Из с. Маган — в 7.45 ч. и 10.55 ч.

Маршрут № 104

От автовокзала по маршруту Якутск-Кангалассы выезжает в 18.30 ч.

Из мкр. Кангалассы — в 20.00 ч

Маршрут № 109

От автовокзала по маршруту Якутск-Жатай выезжает в 16.00 ч. и 18.40 ч.

Из п. Жатай- в 17.20 ч. и 20.10 ч.

Вся актуальная информация и расписания движения пригородных автобусов размещается на официальном сайте предприятия http://yapak.ykt.ru/

Руководитель МУП «ЯПАК» призывает горожан во время поездок в общественном транспорте соблюдать обязательный масочный режим и социальное дистанцирование, надевать перчатки, чтобы максимально обезопасить себя при соприкосновении с контактными поверхностями.

«Немаловажным фактором при этом является ситуация по коронавирусной инфекции в том или ином направлении. Например, автобусы по направлению в село Хатассы и обратно ежедневно обрабатываются озонатором ОЗ-А100 (OZ-A100) и состоят на особом контроле. Кроме того, вне зависимости от направления, все водители и кондукторы в обязательном порядке проводят дезинфекцию салона», — сказал Валерий Домотов.

Отметим, что в маршрутных автобусах города ежедневно проводится плановая полная и частичная санитарная обработка салонов для недопущения распространения короновирусной инфекции, согласно рекомендациям Роспотребнадзора.