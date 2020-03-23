С 24 марта временно сократятся рейсы на нескольких пригородных линиях
Окружная администрация города Якутска информирует горожан и гостей столицы о временном сокращении с 24 марта по 10 апреля 2020 года количества рейсов муниципальных пригородных автобусов по маршрутам № 102, 103, 107, 109, 111 по будним дням. Рейсы сокращены в связи со снижением пассажиропотока, интервал движения увеличится в дневное время.
Изменения в расписании пригородных автобусных маршрутов:
№ 101 «Якутск-Табага» — без изменений;
№ 102 «Якутск-Маган» — из 4-х графиков оставлено 3 (2, 3, 4);
№ 103 «Якутск-Хатассы» — из 5 графиков оставлено 4 (1, 3, 4, 5);
№ 104 «Якутск-Кангалассы» — без изменений;
№ 105 «Якутск-Тулагино-Кильдямцы» — без изменений;
№ 107 «Медцентр-Жатай (Захаровка)» — из 2-х графиков оставлен 1 (2);
№ 109 «Якутск-Жатай (Захаровка)» — из 7 графиков оставлено 6 (1, 2, 3, 4, 5, 7);
№ 111 «Якутск-Жатай (Захаровка)» — из 2 графиков оставлен 1 (2);
№ 108 «Пригородное-202 микрорайон» — без изменений.
Временное расписание
движения автобусов МУП «ЯПАК»
по пригородным маршрутам
+7 (999) 174-67-82