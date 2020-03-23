23.03.2020
21:23
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Якутск

С 24 марта временно сократятся рейсы на нескольких пригородных линиях

Окружная администрация города Якутска информирует горожан и гостей столицы о временном сокращении с 24  марта по 10 апреля 2020 года количества рейсов муниципальных пригородных автобусов по маршрутам № 102, 103, 107, 109, 111 по будним дням. Рейсы сокращены в связи со снижением пассажиропотока, интервал движения увеличится в дневное время.

 Изменения в расписании пригородных автобусных маршрутов:

№ 101 «Якутск-Табага» — без изменений;

№ 102 «Якутск-Маган» — из 4-х графиков оставлено 3 (2, 3, 4);

№ 103 «Якутск-Хатассы» — из 5 графиков оставлено 4 (1, 3, 4, 5);

№ 104 «Якутск-Кангалассы» — без изменений;

№ 105 «Якутск-Тулагино-Кильдямцы» — без изменений;

№ 107 «Медцентр-Жатай (Захаровка)» — из 2-х графиков оставлен 1 (2);

№ 109 «Якутск-Жатай (Захаровка)» — из 7 графиков оставлено 6 (1, 2, 3, 4, 5, 7);

№ 111 «Якутск-Жатай (Захаровка)» — из 2 графиков оставлен 1 (2);

№ 108 «Пригородное-202 микрорайон» — без изменений.

Временное расписание

движения  автобусов МУП «ЯПАК»

  по  пригородным  маршрутам

Источник: Информация отдела организации и контроля транспортной деятельности ОА г. Якутска
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