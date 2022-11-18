С 21 ноября возобновляется движение автобусов по улице Ильменская

Уважаемые жители и гости столицы! Окружная администрация города Якутска сообщает, что в связи с завершением ремонтных работ по ул. Ильменская на участке от ул. Чайковского до ул. Билибина с 21 ноября будет возобновлено движение общественного транспорта. Маршрутные автобусы № 15, 25, 41 будут осуществлять движение согласно утверждённым схемам движения.

Источник: пресс-служба Окружной администрации г. Якутска

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