18.11.2022
17:20
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Якутск

С 21 ноября возобновляется движение автобусов по улице Ильменская

Уважаемые жители и гости столицы!

Окружная администрация города Якутска сообщает, что в связи с завершением ремонтных работ по ул. Ильменская на участке от ул. Чайковского до ул. Билибина с 21 ноября будет возобновлено движение общественного транспорта.

Маршрутные автобусы № 15, 25, 41 будут осуществлять движение согласно утверждённым схемам движения.

Источник: пресс-служба Окружной администрации г. Якутска

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