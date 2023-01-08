С 2023 года в Якутии увеличился размер прожиточного минимума

С 1 января 2023 года в Якутии увеличилась величина прожиточного минимума

(ВПМ) и составляет 21 706 рублей в среднем на душу населения.

Данное решение принято с учетом мнения Республиканской трехсторонней

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

По основным социально-демографическим группам населения величина

прожиточного равна:

— для трудоспособного населения равна 23 660 рублей;

— для пенсионеров – 18 667 рублей;

— для детей – 22 560 рублей.

Для I зоны, куда входят арктические районы, прожиточный минимум на душу

населения равен 25 396 рублей, для трудоспособного населения — 27 682

рублей, для пенсионеров — 21 840 рублей, для детей — 26 395 рублей.

Для II зоны центральных районов и г. Якутска прожиточный минимум на душу

населения равен 21 272 рублей, для трудоспособного населения — 23 187

рублей, для пенсионеров — 18 294 рублей, для детей — 22 109 рублей.

Прожиточный минимум на 2023 год установлен в особом порядке с учётом

опережающего увеличения в течение отчётного года в связи с ростом цен. Рост

ВПМ по сравнению с январем 2022 года составил 13,6%.

Напомним, прожиточный минимум предназначается при оценке нуждаемости семьи в

государственной социальной помощи малоимущим гражданам, а также при расчёте

объемов помощи, к примеру, при определении размера ежемесячного пособия в

связи с рождением и воспитанием ребенка.

Пресс-служба Министерства труда и социального развития Якутии