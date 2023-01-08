С 2023 года в Якутии увеличился размер прожиточного минимума
С 1 января 2023 года в Якутии увеличилась величина прожиточного минимума
(ВПМ) и составляет 21 706 рублей в среднем на душу населения.
Данное решение принято с учетом мнения Республиканской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
По основным социально-демографическим группам населения величина
прожиточного равна:
— для трудоспособного населения равна 23 660 рублей;
— для пенсионеров – 18 667 рублей;
— для детей – 22 560 рублей.
Для I зоны, куда входят арктические районы, прожиточный минимум на душу
населения равен 25 396 рублей, для трудоспособного населения — 27 682
рублей, для пенсионеров — 21 840 рублей, для детей — 26 395 рублей.
Для II зоны центральных районов и г. Якутска прожиточный минимум на душу
населения равен 21 272 рублей, для трудоспособного населения — 23 187
рублей, для пенсионеров — 18 294 рублей, для детей — 22 109 рублей.
Прожиточный минимум на 2023 год установлен в особом порядке с учётом
опережающего увеличения в течение отчётного года в связи с ростом цен. Рост
ВПМ по сравнению с январем 2022 года составил 13,6%.
Напомним, прожиточный минимум предназначается при оценке нуждаемости семьи в
государственной социальной помощи малоимущим гражданам, а также при расчёте
объемов помощи, к примеру, при определении размера ежемесячного пособия в
связи с рождением и воспитанием ребенка.
Пресс-служба Министерства труда и социального развития Якутии
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