С 2023 года будут введены программы для семей с низкими доходами

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации Владимира Путина,

начиная с 1 января 2023 года беременным женщинам и лицам, имеющим детей в

возрасте до 17 лет, устанавливается единое ежемесячное пособие в связи с

рождением и воспитанием ребенка, которое объединит региональные и

федеральные пособия на детей этого возраста.

Ежемесячное пособие будет предоставляться Пенсионным Фондом РФ семьям с доходами ниже

одного прожиточного минимума на человека. Для оценки нуждаемости будут

учитываться доходы, имущественная обеспеченность и трудовой потенциал семьи.

Размер пособия устанавливается в 50, 75 или 100 процентов установленной

величины прожиточного минимума и составит от 11 до 22 тысяч рублей на одного

ребенка в зависимости от уровня доходов, а в северных районах от 13 до 26

тысяч рублей. При наличии в семье нескольких детей в возрасте до 17 лет пособие

назначается на каждого ребенка. Необходимо отметить, что данное пособие

будут получать также семьи при рождении второго ребенка. Ранее для этой категории

семей выплаты осуществлялись только за счет средств материнского семейного

капитала. При этом семьи, которые сейчас получают прежние выплаты, и те, у

которых дети родятся до конца 2022 года, будут получать ранее назначенные

пособия до окончания периода их назначения, либо до назначения им единого

пособия.

По поручению Главы республики Айсена Николаева, для семей, которые даже при

получении единого пособия не смогут преодолеть трудную жизненную ситуацию, с

начала 2023 года будут разработаны и расширены дополнительные адресные

программы. До конца 2022 года будет заключено 4600 социальных контрактов на

общую сумму 630 млн рублей. Со следующего года, по поручению Главы, на эти

цели будет направлен не менее 1 млрд. рублей.

Напомним, что в 2022 году социальные контракты реализовывались по пяти направлениям:

поиск работы, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности,

на ведение личного подсобного хозяйства, на преодоление гражданином трудной

жизненной ситуации.

В рамках соцконтракта по направлению «Поиск работы» гражданин проходит

обучение (переобучение), стажировку, после чего ему в течение 3-х месяцев

оказывается помощь при трудоустройстве. Для осуществления индивидуальной

предпринимательской деятельности граждане могут получить социальную помощь

до 350 тысяч руб., а также при необходимости предоставляется оплата обучения до

30 тыс. руб. Для ведения ЛПХ помощь оказывается в размере до 250 тыс. рублей, а

также оплата обучения в пределах 30 тыс. рублей. Популярными направлениями

стали животноводство, овощеводство, птицеводство, растениеводство,

пчеловодство и рыболовство.

Отметим,что механизм социальных контрактов не только помогает семьям выйти из

трудной жизненной ситуации, улучшает материальное благополучие, но и активизирует

трудовой потенциал семьи и содействует занятости родителей. Отрадно, что за

уходящий год Якутия заняла первое среди регионов страны по внедрению данной

технологии. На всероссийский конкурс был представлен опыт работы Управления

социальной защиты населения Мегино-Кангаласского района.



