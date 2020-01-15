С 2020 года ветераны ВОВ и их сопровождающие могут ездить в поездах бесплатно

С 1 января участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также сопровождающие их лица имеют право бесплатного проезда в поездах по территории Российской Федерации от и до станций Российской Федерации*.

Приобрести безденежные билеты ветераны могут в вагонах класса «Люкс», СВ, купейных вагонах и вагонах с местами для сидения поездов дальнего следования всех категорий.

Для сопровождающих — только при условии проезда совместно с участником или инвалидом Великой Отечественной войны (1 сопровождающий для 1 участника или инвалида Великой Отечественной войны).

Также с ветеранов войны и сопровождающих их лиц не будет взиматься плата за услуги предоставления постельного белья и комплекс сервисных услуг (при проезде в вагонах повышенной комфортности). Не будут также взиматься сборы за резервирование, переоформление и восстановление проездных документов, сбор за возврат неиспользованного проездного документа не взимаются.

Плата за сервисные услуги в поездах/вагонах формирования иностранных государств оформляется по правилам каждого государства без взимания их стоимости.

Оформление безденежных билетов осуществляется в билетных кассах на основании сведений о документе, удостоверяющем личность пассажира, и по предъявлении документа, подтверждающего право на льготы:

• удостоверения участника Великой Отечественной войны;

• удостоверения инвалида Великой Отечественной войны;

• удостоверения о награждении медалью «За оборону Ленинграда».

Для иностранных граждан оформление производится по предъявлении удостоверения, выданного соответствующими органами бывшего СССР по форме, действовавшей на 1 января 1992 г.

Более подробную информацию о льготах для ветеранов ВОВ можно найти на сайте АО «АК «ЖДЯ» www.rw-y.ru в разделе «Пассажирам» на странице «Льготы» или на сайте ОАО «РЖД» www.pass.rzd.ru

Справки по телефонам: 8 800 775 0000 (круглосуточно, по всей России бесплатно) или по телефонам : 8 924 870 63 43, 8 924 879 58 07

